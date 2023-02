Le strade della Roma e Nicolò Zaniolo si separeranno a fine anno. Il calciatore classe 1999 è in rottura con l’ambiente ed è stato dichiarato “fuori dal progetto“, con la Roma che ha deciso di andarci giù pesante. Zaniolo vorrebbe andare al Milan e nelle ultime sessioni di mercato era stato accostato anche al Napoli, Juventus e varie inglesi ma, secondo i bookmakers, anche un suo ritorno all’Inter non sarebbe utopico. Sul gong della finestra invernale di mercato si era proposto al Bournemouth – qualche giorno dopo aver rifiutato gli stessi inglesi – senza riuscire a concretizzare il trasferimento.

Zaniolo, rottura totale: ipotesi Inter?

L’entourage del calciatore e i suoi avvocati stanno valutando di denunciare la Roma per mobbing. Zaniolo aveva rifiutato il Bournemouth, che ha poi virato su Traoré del Sassuolo, salvo poi pentirsi della scelta e tentare un accordo con la squadra della Premier che ha risposto “no grazie“. L’addio alla Roma è ormai scontato e nel futuro di Zaniolo potrebbe esserci il Milan, secondo i bookmakers, in prima linea, con Juventus sullo sfondo mentre Tottenham e Inter restano poco probabili. Un suo trasferimento ai rivali della Lazio, invece, è quotato 15, ipotesi altamente surreale, visti i rapporti con la tifoseria biancoceleste.