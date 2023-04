Bellingham Real Madrid, il Borussia Dortmund chiede 150 milioni

Secondo quando riporta il quotidiano spagnolo AS Bellingham vuole il Real Madrid. Dopo mesi di incontri e colloqui con i club interessati, il centrocampista inglese avrebbe palesato l’intenzione di giocare per il Real Madrid a partire dalla prossima stagione. Per Bellingham a Real Madrid il Borussia Dortmund chiede 150 milioni. I tedeschi non vogliono fare nessuno sconto a Florentino Perez, che è disposto ad andare in doppia cifra ma non vuole andare oltre i 120 milioni. Sempre secondo quanto riporta AS, le due parti potrebbero trovare un accordo sulla base di 140 milioni. Le cifre sono comunque clamorose. Su Bellingham sarebbero interessati anche il Manchester City di Guardiola, il Chelsea di Lampard e il Paris Saint Germain. E’ probabile che quest’estate si assista a una vera e propria asta per il gioiellino inglese, anche se Madrid rimane la destinazione preferita.

Bellingham Real Madrid, i suoi numeri in questa stagione

I numeri di Bellingham in questa stazione sono eccezionali. Il centrocampista classe 2003 sta compiendo una stagione da vero protagonista. Finora ha collezionato 39 presenze stagionali, di cui 28 in Bundesliga, con un totale di 11 gol e 7 assist. I numeri da attaccante dimostrano ancora una volta tutte le sue grandi qualità. E’ considerato un talento di livello mondiale. Bellingham ha un contratto che scade il 30 giugno 2025.

Bellingham Real Madrid, rivoluzione dei blancos a centrocampo

Il forte interesse per Bellingham non è casuale. A Madrid c’è aria di rivoluzione a centrocampo. Modric non ha ancora rinnovato e potrebbe lasciare i Blancos a parametro zero. Non ha rinnovato nemmeno Toni Kroos, e Marco Asensio andrà in scadenza il 30 giugno 2023. Alla luce di questa situazione è forte la volontà del Real di puntare sul gioiellino inglese. La mossa per arrivare a Bellingham è molto simile a quella che ha portato Tchouaméni a Madrid: disponibilità a spendere e affondo deciso. In quella situazione si chiuse con il Monaco a 80 milioni di euro, mentre per Bellingham al Real Madrid il Borussia Dortmund chiede 150 milioni, quasi il doppio.