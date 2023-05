Calciomercato Lazio, i motivi dell’addio di Luka Romero

La notizia era in realtà nell’aria già da un po’ di tempo, ma ora è arrivata l’ufficialità. Infatti Luka Romero non sarà più a disposizione della Lazio e di Maurizio Sarri. Il giovane attaccante ha svolto il suo ultimo allenamento in quel di Formello, salutando i suoi compagni di squadra. Il giocatore, come sottolineato dal Corriere dello Sport, sarà impegnato nel Mondiale Under 20, che partirà a fine maggio, avendo avuto il permesso della società.

Luka Romero, ufficiale il suo addio alla Lazio

Per di più, tenendo conto che il suo contratto scadrà a giugno, la sua avventura nella Capitale può essere definitivamente considerata conclusa. Tutto sarebbe legato al fatto che Lotito, dopo un lungo tira e molla, avrebbe deciso di non versare la commissione al procuratore del calciatore, Ramadani. Una commissione di 5 milioni di euro che sarebbe stata pattuita già al momento dell’approdo di Luka Romero alla Lazio e che sarebbe dovuto scattare al momento del rinnovo. Rinnovo che però non ci sarà. Una decisione che sarebbe stata concordata anche con Sarri, che, in questi mesi, non ha mai puntato sul 18enne nativo di Durango.