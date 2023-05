Caso Messi: problemi con il PSG e nostalgia Barcellona

La storia di Messi al Paris Saint Germain sembra volgere al termine. L’argentino è stato sospeso per due settimane per essere andato a Riad senza il permesso della società francese.

A meno di un mese dalla scadenza del contratto è rottura totale tra le parti. L’amore tra la Pulce e Parigi non è mai decollato, ma ora siamo giunti ai titoli di coda.

Messi-Barcellona: ritorno a casa?

Il capitano dell’Albiceleste per rinnovare avrebbe chiesto un aumento dell’ingaggio rispetto ai 41 milioni attuali, mentre sarebbe disposto a rinunciare ad una parte di stipendio pur i ritornare in Catalogna.

Una possibilità concreta di vedere Messi nuovamente a Barcellona c’è, ma prima i blaugrana devono sistemare i conti; bisogna innanzitutto ridurre il monte ingaggi, che si aggira intorno ai 200 milioni di euro, poi dovranno sanare i debiti contratti negli ultimi anni.

Il presidente Laporta non vuole farsi sfuggire questa opportunità, così ha presentato alla Liga un piano di sostenibilità per il ritorno dell’argentino; piano che verrà analizzato dal numero uno del campionato spagnolo Javier Tebas.

Anche altre squadre sono interessaste al fenomeno di Rosario; tra queste spiccano l’Inter Miami di David Beckham, che li offrirebbe un contratto da 30 milioni, e l’Al Hilal, che sarebbe pronta a ricoprirlo d’oro.

Ora Leo è di fronte ad un bivio tra un clamoroso ritorno a casa o un radicale cambio di vita, e intanto avrà un paio di settimane libere per riflettere.