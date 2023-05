Cavese-Brindisi, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere spareggio Serie D

Domani pomeriggio alle ore 16 allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia si disputerà il match Cavese-Brindisi, valevole per lo spareggio promozione in Serie C, categoria dove andrà a giocare la prossima stagione la squadra vincitrice.

Nella classifica finale sia campani sia pugliesi hanno ottenuto 69 punti non sufficienti per festeggiare; negli scontri diretti in campionato (girone H) si è registrato un successo casalingo ciascuno: il 21 dicembre 2-1 per i campani e il 30 aprile 1-0 per i pugliesi. L’arbitro della sfida sarà Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo, coadiuvato dagli assistenti Umberto Galasso di Torino e Francesco Macchi di Gallarate.

Cavese-Brindisi, probabili formazioni

CAVESE (4-4-2): Colombo; Basile, Lomasto, Magri, D’Amore; Munoz, Bezon, Cuomo, Gagliardi; Banegas, Foggia.

BRINDISI (4-2-3-1): Vismara; Gorzelewski, Sirri, Valenti, Di Modugno; Cancelli, Malaccari; D’Anna, Dammacco, Opoola; Santoro.

Dove vedere Cavese-Brindisi in tv e streaming

Lo spareggio tra Cavese-Brindisi sarà visibile in diretta in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata); il match sarà trasmesso anche in streaming da “Voci Metelliane Aquilotto” su Facebook e “Obiettivo Cavese” su Youtube.