Cavese-Nocerina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (Salerno), sarà in programma il match Cavese-Nocerina, valevole per la 34.a ed ultima giornata del campionato di Serie D (girone H) che vede in classifica i padroni di casa al primo posto insieme al Brindisi (66 punti), mentre gli ospiti sono al sestultimo posto in coabitazione con l’Afragolese (36 punti),

Dunque derby campano importantissimo per la promozione in Serie C e per evitare i playout, dove per la Cavese non è da escludere lo spareggio con i pugliesi che saranno impegnati sul campo del Gladiator. Nella gara d’andata giocata lo scorso 22 dicembre ci fu la vittoria per 2-1 della Nocerina. L’arbitro dell’incontro sarà Maksym Frasynyak di Gallarate (Varese) coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Russo di Nichelino (Torino) e Carlo De Luca di Merano (Bolzano).

Cavese-Nocerina, probabili formazioni

CAVESE (4-4-2): Colombo; Basile, Altobello, Magri, D’Amore; Munoz, Bezon, Cuomo, Gagliardi; Banegas, Foggia. All. Troise.

NOCERINA (3-4-3): Stagkos; Mansi, De Marino, Banderia; Menichino, Giacomarro, Di Palma, Garofalo; Caso Naturale, Maletic, Talamo. All. Erra.

Dove vedere Cavese-Nocerina in tv e streaming

Il derby tra Cavese-Nocerina non dovrebbe essere trasmessa da nessuna emittente televisiva; per seguire l’incontro del “Lamberti“, sarà necessario andare sulle pagine ufficiali social dei due club campani.