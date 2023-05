Damascelli su Allegri: “Fa giocare la squadra buttando la palla avanti in attesa del buco!Palladino…”

La Juventus è reduce dal pareggio contro il Siviglia nella gara di andata della semifinale di Europa League. Pareggio arrivato all’ultima possibilità utile, quando il cronometro segnava 90’+7’ con gol di Gatti su azione di calcio d’angolo. Con questo risultato si deciderà tutto tra sei giorni in terra spagnola. Bianconeri apparsi abulici e spreconi, sulla falsariga delle ultime partite. Non aver perso significa veramente tanto, rimaste intatte le possibilità di raggiungere la finale.

Le parole di Damascelli

Damascelli critica però il gioco di Allegri, anzi il non gioco. Già duro durante l’anno, in queste ultime partite Damascelli ci è andato giù pesante. Non è soddisfatto di come fa giocare la squadra Allegri e soprattutto perché non ha lasciato niente a nessun giocatore e non ha fatto crescere nessun giovane. Questo è uno dei rimproveri più grandi che ha il noto giornalista, a differenza di un mister come Palladino che invece sta facendo benissimo. Ecco le parole si Damascelli intervenuto a RadioRadio: “Allegri insegna questo tipo di calcio: palla in avanti o giro palla e poi quando si vede o si apre un buco imbucare. Non c’è nessun tipo di gioco o come simili. Il brutto è che lo ammette anche. Palladino, scuola Juve e che probabilmente ci tornerà da allenatore, a Monza con le sue idee sta facendo benissimo, rinnovando la squadra e plasmandola a sua immagine e somiglianza, cosa che serve alla Juve e avrebbe dovuto fare Allegri”.