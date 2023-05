Domenica 7 maggio, alle ore 15, allo stadio “Mario Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere, si disputerà il match Gladiator-Brindisi, valido per la 34.a ed ultima giornata del girone H del campionato di Serie D. Prima di scoprire dove vedere Gladiator-Brindisi in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Gladiator ha 37 punti (8 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte) e viene da quattro pareggi consecutivi contro Gravina (1-1), Nocerina (2-2), Casarano (0-0) e Afragolese (2-2). I campani per evitare i playout devono vincere ma in caso di pareggio o sconfitta bisogna guardare a cosa accadrà in Cavese-Nocerina e Molfetta-Afragolese. Il Brindisi, invece, è primo con 66 punti (19 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte) insieme alla Cavese ed è reduce da due vittorie consecutive contro Nardò (0-2) e Cavese (1-0). I pugliesi si giocano la promozione diretta in Serie C con uno sguardo anche a cosa accadrà in Cavese-Nocerina. In caso di arrivo a pari punti tra le due squadre, si giocherebbe lo spareggio con partita secca in campo neutro.

Dove vedere Gladiator-Brindisi, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Gladiator-Brindisi, valido per la 34.a ed ultima giornata del girone H del campionato di Serie D, al momento non verrà trasmesso in chiaro su nessuna emittente televisiva né tantomeno sarà disponibile in streaming gratuito. Gli aggiornamenti LIVE del match saranno disponibili sulle pagine social di entrambi i club.