Il derby europeo di Champions League è in arrivo, domani sera andrà in scena la partita di ritorno tra Inter e Milan. Gara di andata che ha indirizzato l’andamento del doppio confronto, che adesso vede nettamente favoriti i nerazzurri. Ecco cosa ne pensa Giancarlo Marocchi a riguardo, che in effetti da uno strano consiglio alla squadra di Pioli.

Il consiglio di Marocchi

Secondo Giancarlo Marocchi, però, le speranze dei rossoneri sono ridotte al lumicino, considerato il momento di forma smagliante dei nerazzurri, che inoltre avranno la possibilità di gestire un vantaggio importante. Secondo l’ex calciatore, oggi opinionista, il Milan dovrebbe accantonare l’idea di approcciare alla partita in modo troppo spregiudicato per evitare di esporsi alle potenziali fiammate interiste. Meglio dunque lasciare il pallino del gioco a Brozovic e compagni, per poi provare a sfruttare qualche episodio buono e cambiare l’inerzia della gara e della doppia sfida. Potrebbe bastare una scintilla per riaprire tutto, ma senza prendere gol, per cui prima difendersi. Ecco nello specifico le parole di Marocchi rilasciate a Sky Sport: “Il Milan è in difficoltà: io punterei a difendere lo 0-2 perché magari qualcosa può succedere con un episodio. L’Inter in questo momento sta troppo bene, il Milan troppo male e quindi inizierei arroccandomi per mantenere il risultato intatto”