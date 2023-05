La Fiorentina la ribalta in tre minuti. E’ 2-1 alla Roma

La Fiorentina la ribalta in tre minuti e batte 2 a 1 la Roma. La partita dei viola sembrava ormai compromessa, ma due flash improvvisi hanno condannato i giallorossi alla sconfitta. La squadra di Mourinho ha condotto un primo tempo perfetto: grande solidità difensiva e tante occasioni create. Cerofolini ha salvato sui tiri di El Shaarawy e Belotti mentre Martinez Quarta ha tolto sulla linea il gol a Solbakken. In difesa i giallorossi non hanno concesso nulla. La Fiorentina ha mantenuto la propria continuità di calcio per tutto il secondo tempo. Anche i cambi di Italiano hanno fatto la differenza: sono entrati Dodò, Sottil e Kouamè. I gol sono arrivati entrambi da cross. Sul primo ha insaccato Jovic, mentre sul secondo Ikonè ha completato la rimonta.

Il primo tempo è tutto di marca giallorossa

Mourinho si presenta al Franchi con la solita formazione rimaneggiata: dentro Svilar, Missori, Tahirovic, Wijnaldum e Solbakken. Llorente e Smalling si ritrovano insieme dal primo minuto. Il primo tempo è tutto di marca giallorossa. La Roma taglia tutte le linee di passaggio ed è sempre pronta a ripartire. Al decimo Solbakken fa la sponda per El Shaarawy che fa 1 a 0. Tutta l’azione è partita da un grande lancio di Smalling. La Roma tenta più volte di andare sul doppio vantaggio ma Martinez Quarta salva sulla linea e Cerofolini è autore di due grandi parate. Wijnaldum solo davanti al portiere, si fa ribattere il tiro in angolo.

La Fiorentina la ribalta in tre minuti. E’ 2-1

Visto l’andamento del primo tempo la Roma non avrebbe dovuto correre pericoli. Mourinho inizia a centellinare il minutaggio in vista della finale di mercoledì: fuori Smalling, El Shaarawy e Wijnaldum. La partita scorre sugli stessi binari del secondo tempo fino al momento in cui arrivano anche i cambi di Italiano. Entrano Dodò, Sottil e Kouamè. La Fiorentina inizia a farsi vedere con più insistenza nell’area di rigore giallorossa. Nessuno pare preoccuparsi visto come la Roma gestisce le situazioni sottopressione. A Leverkusen ne sanno qualcosa. La Fiorentina la ribalta invece in tre minuti e fa 2 a 1. A cinque minuti dal termine prima la insacca Jovic e poi Ikonè. Il Franchi diventa una bolgia e la Roma torna a casa con l’ennesima vittoria sfumata.