Napoli: piace Jaka Bijol. E’ in pole per sostituire Kim

Il Napoli guarda ai gioielli della famiglia Pozzo. Oltre ai profili di Beto e Samardzic al Napoli piace molto anche Jaka Bijol, difensore sloveno classe ’99. E’ in pole per sostituire Kim, che pare essere non troppo lontano dal Manchester United. I Red Devils fanno sul serio e potrebbero pagare i 60 milioni della clausola senza troppi problemi, oltre a offrire a Kim un lauto ingaggio. Di fronte a queste cifre è molto difficile trattenerlo. Il difensore sloveno dell’Udinese è stato protagonista di un’ottima stagione, e il Napoli ne aveva chiesto informazioni già a gennaio. Quest’anno ha giocato 31 partite, quasi tutte dal primo minuto, condite da 3 reti e 2 assist. La famiglia Pozzo lo valuta non meno di 20 milioni di euro. I Pozzo non si liberano così facilmente dei propri gioielli, se non di fronte offerte difficilmente rinunciabili.

Jaka Bijol, giovane difensore centrale con grande tecnica

Jaka Bijol è un giovano difensore centrale classe ’99. La famiglia Pozzo lo ha prelevato per 4 milioni di euro dal CSKA Mosca. E’ dotato di grande tecnica, più a suo agio nell’impostazione che in marcatura. E’ molto bravo soprattutto nel far uscire la palla verso i centrocampisti nella prima fase di costruzione. E’ alto 1,90 centimetri. Nel CSKA Mosca ha giocato 61 gare, debuttando anche in Champions League e vincendo la Supercoppa di Russia. All’Udinese ha confermato quest’anno tutte le sue qualità. Ha segnato due reti pesantissime: la prima nel definitivo 3 a 1 contro l’Inter e la seconda nella vittoria per 2 a 1 contro il Verona.

Napoli, piace Jaka Bijol, ma non solo. Al vaglio altri giovani

Al Napoli piace Jaka Bijol per sostituire Kim. Al vaglio ci sono anche altri giovani, come ad esempio Danso del Lens. Il calciatore austriaco classe ’98 viene valutato 16 milioni di euro. E’ un difensore roccioso, molto forte fisicamente, ed è molto vicino alla qualificazione in Champions League con il Lens. Il giocatore piace soprattutto per esperienza e talento, ma c’è tanta concorrenza. E’ un profilo che piace al Milan, e anche all’Inter come possibile sostituto di Skriniar. Ai partenopei piace anche Scalvini dell’Atalanta. E’ però un profilo più difficile, visto che l’Atalanta lo valuta circa 40 milioni di euro.