Maurizio Pistocchi, giornalista e opinionista preciso e puntiglioso, risponde a Lapo Elkann in riferimento alle sue parole sullo Scudetto appena conquistato dal Napoli. La squadra allenata da Spalletti ieri sera si è ufficialmente laureata Campione d’Italia, per la terza volta nella sua storia. Grandi festeggiamenti e non poteva essere altrimenti, per una vittoria strameritata e arrivata in netto anticipo. Ma il Napoli quest’anno non ha avuto rivali, il suo gioco è stato nettamente superiore a tutte le altre squadre e finalmente è arrivato il giusto premio. Lapo Elkann si è complimentato con il Napoli, così come Maurizio Pistocchi, che poi ha risposto (lanciato una frecciatina/consiglio?) proprio a Lapo.

Il pensiero di Pistocchi

La Juventus ieri sera, dopo la conquista ufficiale da parte del Napoli del suo terzo Scudetto, ha scritto un post di congratulazioni. Spesso negli ultimi anni è stato il contrario, la Juventus era la ricevente e il Napoli il mittente, invece stavolta il club bianconero ha scritto: “Visto i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto”. Pistocchi ha replicato a questo post, citando Lapo Elkann: “Caro Lapo Elkann, tu che hai cuore, educazione e lo stile dell’Avvocato, cosa pensi del media manager della Juve? Si può fare meglio, o no?”.