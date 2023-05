Sampdoria retrocessa in Serie B, il club rischia anche peggio? La squadra doriana è retrocessa in Serie B: adesso c’è anche l’aritmetica dopo il passo falso in casa dell’Udinese. Ma è corsa contro il tempo per salvare il club ed evitare la ripartenza dalla Serie D.

Sampdoria retrocessa, il club rischia anche la D? Le ultime

Dopo i due verdetti della Serie B che hanno visto il ritorno in Serie A, prima del Frosinone e poi nel weekend scorso del Genoa guidato da Alberto Gilardino, proprio il massimo campionato ha emesso il primo verdetto che interessa la prossima stagione: la Sampdoria è matematicamente in Serie B. Quinta retrocessione della storia per i blucerchiati ma la partita più importante si giocherà nei prossimi giorni per provare a salvare il club perché la Samp potrebbe ripartire dai Dilettanti.

I blucerchiati vedono il termine di una stagione difficilissima sia dal punto di vista tecnico che dal punto vista societario. Una stagione che li ha visti subire la querelle legata ai problemi della proprietà di Massimo Ferrero, il rischio fallimento, e un lato sportivo complicato. La Sampdoria è sempre rimasta nelle ultime tre posizioni, cominciando la stagione con Marco Giampaolo, poi esonerato, e terminandola non senza problemi e nervosismi con Dejan Stankovic. Infatti la Sampdoria rischia di dover ripartire dalla Serie D se non riuscirà a trovare un nuovo compratore. Al momento sono tre i soggetti sul tavolo: Barnaba, i fondi Wrm e Cerberus.

Secondo Il Secolo XIX il club potrebbe effettuare qualche modifica per salvaguardare i blucerchiati: “Oggi il Cda potrebbe fare un passaggio da Lazard, advisor nominato dal trustee Gianluca Vidal, e da Banca Sistema, che sta valutando l’ipotesi di sottoscrivere in prima battuta il bond. L’obiettivo è trovare una soluzione in continuità, senza affondare nel gorgo della liquidazione giudiziale.”