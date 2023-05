L’Inter questa sera potrebbe andare in finale di Champions League, dopo la vittoria nella semifinale di andata per 2-0 contro i “cugini” del Milan. Gara superlativa quella giocata dagli uomini di Simone Inzaghi meno di una settimana fa, e proprio grazie ad essa potrebbe aver messo un mattone importante nella costruzione del passaggio del turno. Tanti gli addetti ai lavori che hanno parlato e parleranno di questa gara, uno su tutti il tifoso interista Paolo Bonolis.

Le parole di Bonolis su Skriniar

Paolo Bonolis, tifoso interista particolarmente caldo, ha parlato della partita di stasera e del rapporto tra Skriniar e l’Inter. Situazione Skriniar che nell’ultimo periodo è tornata di “moda”, dopo che a inizio anno il difensore nerazzurro aveva declinato qualsiasi proposta di mercato. Nel corso dell’anno Skriniar tra un piccolo infortunio e l’altro non è sembrato impeccabile e sono tornate in auge le “chiamate” del Psg. Ecco le parole di Bonolis proprio sulla situazione Skriniar: “Cosa penso di Skriniar? Ingrato, se vogliamo dare una definizione precisa. Se avesse voluto fare questo cambiamento di traiettoria di carriera bastava dirlo e invece non ha voluto farlo per andarsene a parametro zero e prendere uno stipendio più alto. Se la poteva risparmiare, non lo ha fatto e andrà a Parigi in un Psg che lo riempirà di denaro; lì sarà un pupazzo tra i pupazzi e qui a Milano invece era un idolo”.