Amichevole, dove vedere Brasile-Senegal streaming live e diretta TV: Sky o DAZN?

Martedì 20 giugno, alle ore 21:00, andrà di scena l’amichevole internazionale tra Brasile-Senegal. Le due compagini, guidate da Ramon Menezes e Aliou Cissé, si sfideranno allo stadio José Alvalade, uno stadio di calcio di Lisbona che può contenere 50.095 spettatori. Dalla sua inaugurazione, avvenuta il 6 agosto 2003, ospita le partite casalinghe dello Sporting Lisbona, che prima giocava in un impianto omonimo.

Amichevole internazionale, Brasile-Senegal: come arrivano le due squadre

Il Brasile si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due amichevoli internazionali disputate. I verdeoro, infatti, hanno perso per 2-1 contro il Marocco ed hanno vinto per 4-1 contro la Guinea. Il Senegal, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare disputate per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. La squadra di Cissé, infatti, ha vinto per 0-1 in trasferta contro il Mozambico ed hanno pareggiato per 1-1 contro il Benin.

Amichevole internazionale, Brasile-Senegal streaming live e diretta TV

La partita amichevole Brasile-Senegal, in programma martedì 20 giugno alle ore 21:00, non verrà trasmessa in diretta TV. Non sarà nemmeno possibile vedere il match in diretta streaming. Sarà possibile seguire l’andamento del match facendo riferimento alle pagine social ufficiali delle due formazioni.