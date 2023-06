Domani pomeriggio, alle ore 14 (ora italiana), al “Worker’s Stadium” di Pechino, si disputerà il match amichevole Argentina-Australia. Prima di scoprire dove vedere Argentina-Australia in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

L’Argentina campione del Mondo torna in campo dopo le due amichevoli disputate a marzo contro Curacao (7-0) e Panama (2-0) affrontando l’Australia in questo match amichevole che si disputerà in Cina. L’albiceleste dopo questa partita, giocherà lunedì 19 marzo contro l’Indonesia. Argentina e Australia si sono affrontate recentemente nel Mondiale in Qatar agli ottavi di finale con vittoria dei sudamericani per 2-1. La nazionale australiana viene da due match amichevoli disputati a marzo entrambi contro l’Ecuador con una vittoria (3-1) e una sconfitta (1-2).

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA-AUSTRALIA

ARGENTINA (4-3-3): Martinez, Montiel, Pezzella, Otamendi, Acuna, Lo Celso, Fernandez, Palacios, Correa, Simeone, Messi. C.T: Scaloni

AUSTRALIA (4-4-2): Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Mooy, Irvine, Baccus; McGree, Duke. C.T: Arnold.

Dove vedere Argentina-Australia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Argentina-Australia non verrà tramesso in chiaro almeno per quanto concerne l’Italia, infatti nessuna emittente ha acquistato i diritti televisivi per la trasmissione in diretta di questo match. Pertanto sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.