Balotelli altro pasticcio: avrebbe dato un pugno al ds del Sion

Mario Balotelli finisce nuovamente al centro della cronaca e purtroppo non per meriti sportivi. Il giornale svizzero Blick scrive che Supermario sarebbe andato a un party di carnevale con Constantin, direttore sportivo del Sion. A quanto pare l’attaccante si sarebbe vestito da un personaggio della serie Tv La Casa di carta mentre il dirigente svizzero da Pikachu. Secondo la cronaca un tifoso avrebbe cominciato a fare foto ai due, infastidendo in particolar modo Balotelli, quest’ultimo nella confusione creata avrebbe involontariamente colpito Costantin.

Balotelli alla ricerca di un nuovo club?

Per l’ex bomber della Nazionale si tratterebbe dell’ennesimo episodio controverso fuori dal terreno di gioco. Arrivato in Svizzera come il colpo di mercato che avrebbe fatto fare il salto di qualità al club, per la dirigenza del Sion non ha mantenuto un rendimento all’altezza (6 gol in 19 partite) e i tifosi sono arrivati addirittura a bruciare la sua maglietta davanti le tribune dello Stade Tourbillon. Il Sion è retrocesso in Challenge League (Serie B del campionato svizzero) e l’esperienza di Mario Balotelli nel Canton Vallese sembra essere finita. A rinforzare questa ipotesi sono le parole del ds della squadra, riportate da Sportmediaset: “Con Mario ci siamo illusi perché abbiamo fatto tutto il possibile affinché pensasse principalmente al calcio, ma non ci siamo riusciti.”