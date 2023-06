Calciomercato Chelsea: sirene arabe per N’Golo Kanté

Come riportato in mattinata da Fabrizio Romano tramite i suoi canali social, N’Golo Kanté sarebbe richiesto da due club appartenenti al campionato saudita, nettamente decisi a far follie per accaparrarsi il francese, in scadenza di contratto a fine Giugno con il Chelsea.

N’Golo Kanté: rinnovo con il Chelsea o nuova esperienza in Arabia?

Al 32enne francese di origini maliane, in mattinata, ha fatto visita una commissione di emissari sauditi, con l’obiettivo di convincere il centrocampista a vestire, a partire dal 1 Luglio, i panni di una nuova esperienza nel campionato arabo.

A quanto si vocifera, a Kanté sarebbero stati offerti circa 100 milioni di euro a stagione, con sponsor inclusi.

I club maggiormente impegnati in questa missione sono rispettivamente l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al Ittihad, futura squadra di Karim Benzema.

In tutto questo però, il giocatore starebbe dando priorità massima al rinnovo contrattuale con il Chelsea, club che apprezza e stima, con cui aveva abbozzato un discorso in merito verso Marzo, prima del suo ultimo infortunio.