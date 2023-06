In casa Milan si pensa già al futuro. Non c’è più tempo per celebrare l’addio di Ibrahimovic. Maldini e Massara sono già al lavoro: per il dopo Ibrahimovic è pronto Marko Arnautovic. L’attaccante del Bologna è un nome caldo per rinforzare l’attacco dei rossoneri, e verrebbe utilizzato per affiancare Giroud. Il giocatore ha un contratto fino al 2025 ma il Bologna pare disposto a farlo partire. Il prezzo del cartellino è fissato intorno ai 10 milioni di euro. Il Milan non vorrebbe investire più di 5 milioni, ma a 7-8 milioni si potrebbe trovare un accordo. Il costo del cartellino non è eccessivo, soprattutto in relazione alle potenzialità del giocatore. L’incognita maggiore riguarda gli infortuni. Questa stagione è stata parecchio condizionata da guai muscolari. Sul giocatore è piombata forte anche la Roma dopo l’infortunio di Abraham e piace molto anche in Premier League.

Arnautovic non ha avuto un grande feeling con Thiago Motta

Arnautovic ha 34 anni e si sente pronto per riprovarci in un grande club. Nel 2009 arrivò giovanissimo nell’Inter allenata da Josè Mourinho ma non riuscì a incidere. Il Bologna pare disposto a far partire il suo giocatore più rappresentativo in una stagione condizionata dagli infortuni muscolari. Arnautovic non ha avuto nemmeno un grande feeling con Thiago Motta, suo ex compagno di squadra ai tempi dell’Inter. In questa stagione ha raccolto 21 presenze e segnato 10 reti. La scorsa stagione, con Mihajlovic in panchina, aveva messo a segno 14 reti in 33 presenze.

Calciomercato Milan: non c’è solo Marko Arnautovic

Arnautovic è la soluzione più gradita per il dopo-Ibra ma Maldini e Massara stanno sondando anche altre piste. Tra i nomi in lista non c’è solo Arnautovic, ma piacciono anche Openda e Balogun. Openda è un attaccante che quest’anno ha trascinato il Lens al secondo posto il Ligue 1, mentre Balogun ha messo a segno 20 reti con il Reims. Sono profili diversi dal punto di vista anagrafico e tecnico rispetto all’austriaco. In questo caso è necessario che il Milan trovi una sistemazione per Rebic e Origi, entrambi fuori dal progetto. Rebic viene valutato fra i 10 e i 15 milioni. Origi ha chiaramente deluso in questa sua prima stagione italiana e il Milan vuole trovargli un’altra sistemazione evitando così un ingaggio da 4 milioni di euro netti fino al 2025.