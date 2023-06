Antonio Cassano si sa, è stato sempre croce e delizia, sia dentro che fuori dal campo, un giocatore tanto fenomenale nel rettangolo di gioco, quanto ingestibile al di fuori. Tra le sue tante squadre c’è stato anche il Milan, anche se Cassano è dichiaratamente tifoso di una squadra diversa dai rossoneri. I tifosi lo ricordano anche con affetto, se non fosse per le sue dichiarazioni un pò provocatorie una volta uscito dal Milan stesso. Cassano ricordiamo è arrivato alla ribalta con il Bari, prima di “sfondare” definitivamente con la Roma e passare in seguito al Real Madrid. Adesso è opinionista tv, e alla BoboTv esprime i suoi pareri personali, a volte anche un pò troppo coloriti. Di seguito le sue personali parole rivolte a Silvio Berlusconi.

Le parole di Cassano

Antonio Cassano, alla BoboTv, ricorda Silvio Berlusconi con poche parole, ma alquanto significative. Come detto Cassano anche se non sempre perfetto nella forma, dice sempre quello che pensa, ecco di seguito le sue brevi dichiarazioni: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Lui era una persona geniale, un genio, un numero 10. Una persona educata, dava a tutti dal lei, dal magazziniere al dirigente, molto umile, faceva battute. Un gigante che ci ha lasciato, un abbraccio a tutti”.