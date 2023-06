Finale Mondiali Under 20, dove vedere Uruguay-Italia streaming gratis e diretta TV

Domenica 11 giugno, alle ore 23:00 italiane, andrà di scena il match valido per la finale dei Mondiali Under 20 tra Uruguay-Italia. Le due compagini, guidate da Marcelo Broli e Carmine Nunziata, si sfideranno allo Stadio Città di La Plata, in Argentina.

Finale Mondiali Under 20 Uruguay-Italia: come arrivano le due squadre

L’Uruguay si avvicina al match reduce dalla vittoria ai quarti di finale della competizione Under 20 contro gli Stati Uniti per 0-2 e dalla vittoria in semifinale per 1-0 contro i pari età di Israele. L’Italia, invece, si avvicina alla finale reduce dalla vittoria per 1-3 sulla Colombia ai quarti di finale, grazie alle reti di Casadei, Baldanzi ed Esposito e dalla vittoria in semifinale contro la Corea del Sud per 2-1 con gol di Casadei, capocannoniere della competizione, e Pafundi all’86’.

Finale Mondiali Under 20 streaming live e diretta TV

La partita Uruguay-Italia, in programma domenica 11 giugno alle ore 23:00 italiane, gara valida per la finale dei Mondiali Under 20, sarà visibile in diretta e in chiaro per tutti su RAI DUE. Inoltre, si ricorda che i programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app.