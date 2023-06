Fiorentina: il pagellone di fine stagione

E’ terminata da poco la stagione 2022/2023 e andiamo a votare le prestazioni dei singoli giocatori della Fiorentina (non verranno prese in considerazione le prove di chi ha avuto troppo poco spazio per poter meritarsi un giudizio).

In porta Terracciano ok, ma forse si può riprendere a sognare un big del ruolo per la Viola, in difesa Ranieri stravince, nonostante lo spazio a disposizione ridotto rispetto ai propri compagni di reparto; molto bene Bonaventura a centrocampo e spicca, ovviamente, Nico Gonzalez (pur avendo giocato praticamente solo nel post Mondiale) tra gli attaccanti. Ma entriamo nel dettaglio dei voti.

Pagellone Fiorentina

Terracciano 6: sufficiente.

Dodò 7=: stantuffo in versione diesel.

Venuti 5: poco pronto.

Milenkovic 6: alti e bassi.

Martinez Quarta 5,5: troppo discontinuo.

Igor 5: in caduta libera.

Ranieri 7,5: sensazionale.

Biraghi 6: gli errori della finale di Conference League gli abbassano il voto, nonostante l’enorme scusante del tiro a piccione da parte dei tifosi del West Ham.

Terzic 6: compitino.

Amrabat 6,5: non bello come in Qatar, comunque vero lottatore.

Mandragora 6-: gregario.

Bonaventura 7,5: campione senza età.

Castrovilli 6,5: potenziale crack.

Barak 6: non male, ma si può dare di più per le qualità che ha.

Duncan 6-: trattore con i suoi pregi e difetti.

Ikoné 6+: funambolo poco concreto.

Nico Gonzalez 7+: grimaldello.

Sottil 5,5: delusione.

Saponara 6,5: indispensabile ai suoi ritmi.

Kouamé 6+: fisicaccio in bella mostra, soprattutto in avvio di stagione.

Jovic 5,5: svogliato.

Cabral 6+: l’esatto opposto dell’attaccante serbo. Meno mezzi tecnici, ma massimo impegno.

Italiano 6,5: coraggioso, forse troppo!