Domani sera, alle ore 20.45, alla “Veltins Arena” di Gelsenkirchen”, si disputerà il match amichevole Germania-Colombia. Prima di scoprire dove vedere Germania-Colombia in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Nuova amichevole per la nazionale tedesca di Flick che si prepara in vista del prossimo Europeo che ospiterà in casa nella prossima estate. La Germania è reduce dalla sconfitta per 1-0 in trasferta contro la Polonia. La Colombia, invece, nell’ultima amichevole disputata contro l’Iraq ha vinto 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA-COLOMBIA



GERMANIA (3-4-2-1): Ter Stegen; Thiaw, Rudiger, Kehrer; Hofmann, Can, Kimmich, Henrichs; Wirtz, Musiala; Havertz. C.T: Flick.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas, Cuadrado, Lucumi, Cuesta, Munoz, Uribe, Castano, Carrascal, Rodriguez, Valoyes, Borre. C.T: Lorenzo.

Dove vedere Germania-Colombia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Germania-Colombia non verrà tramesso in chiaro ma sarà visibile su Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now. Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.