Giappone-Perù streaming gratis e diretta tv Mediaset o Mola Tv? Dove vedere amichevole

Martedì 20 giugno alle ore 11:55 si disputerà il match Giappone-Perù, valevole come amichevole internazionale. Il Giappone in questa sosta Nazionali ha appena affrontato El Salvador, vincendo 6-0 e mettendo in mostra i suoi talenti come Doan, Mitoma e Kubo. I sudamericani invece hanno vinto una complicata amichevole contro la Corea del Sud per 1-0, grazie all’esterno dell’Alianza Lima Bryan Reina.

Giappone-Perù, le probabili formazioni

GIAPPONE (IN AGGIORNAMENTO)



PERU’ (IN AGGIORNAMENTO)

Dove vedere Giappone-Perù in tv e streaming, amichevole

Il match tra Giappone e Perù non dovrebbe essere visibile su alcuna emittente italiana, né in diretta tv né in streaming. Pertanto, consigliamo di seguire la diretta testuale sulle pagine social delle due Nazionali, oppure di utilizzare un servizio di VPN per assistere al match localizzandosi in altri Paesi.