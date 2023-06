Il Newcastle piomba su Barella: pronti 58 milioni di euro

Il Newcastle fa su serio e piomba su Nicolò Barella. Sono pronti 58 milioni di euro e uno stipendio da top player. Diventerebbe il calciatore più pagato dell’intera rosa. La dirigenza del Newcastle è intenzionata a rafforzare il centrocampo in vista della prossima Champions League. Barella, che ha ancora tre anni di contratto, è in cima alla lista dei desideri. L’Inter non vorrebbe privarsi del giocatore ma di fronte ad offerte indecenti potrebbe valutarne la cessione. Il Newcastle è intenzionato a migliorare la rosa con alcuni big e due di questi sono Maddison e Barella. Su James Maddison il Leicester continua a fare muro e nonostante la retrocessione non è intenzionato a svendere il proprio gioiello. Sul centrocampista dell’Inter potrebbero invece avviarsi dei colloqui. Piero Ausilio in queste ore si trova proprio in Inghilterra.

Il Newcastle piomba su Barella. I Magpies preparano la prossima Champions

Nell’ottobre del 2021 il Newcastle ha cambiato proprietà diventando una delle squadre più ricche al mondo. La nuova proprietà ha fatto degli investimenti importanti e in un solo anno la squadra è passata dalla lotta per non retrocedere alla qualificazione in Champions League. Eddie Howe ha creato una squadra forte e competitiva. Il Newcastle piomba ora su Barella. Il centrocampista sardo ha appena giocato la finale di Champions League ed è stato premiato come miglior centrocampista della Seria A 2022-2023. E’ diventato un punto fermo della squadra di Simone Inzaghi. Nelle quattro stagioni con i nerazzurri ha segnato 20 gol in 187 partite. Con le offerte per Barella e Maddison i Magpies preparano la prossima Champions League