Il Paok Salonicco vuole Gabbiadini: è pronto un biennale

Il Paok Salonicco vuole Manolo Gabbiadini: è pronto un biennale a 1 milione di euro. Il Paok Salonicco è tra le squadre più importanti del campionato greco ed è in cerca di un attaccante di prima fascia. Gabbiadini piace alla squadra ellenica. Il giocatore, fresco di retrocessione con la Sampdoria, ha un ingaggio elevato per gli standard della Serie B. Si parlava infatti di un prolungamento del contratto fino al 2026 con uno stipendio spalmato negli anni. Gabbiadini ha un bel rapporto con i tifosi e ha già dichiarato che è disponibile a restare in Serie B. Di fronte a offerte importanti tale volontà potrebbe però vacillare. Se dovesse accettare sarebbe la sua seconda avventura all’estero, dopo quella vissuta in Premier League con il Southampton. Era il 2017.

Il Paok Salonicco vuole Gabbiadini. Unica luce nella stagione della Sampdoria

La stagione 2022-2023 si è conclusa con la retrocessione in Serie B. Gabbiadini è stata l’unica luce in questa stagione travagliata. La formazione blucerchiata ha fatto parecchia fatica a trovare la via del gol, ma nonostante ciò Gabbiadini è riuscito a mettere a segno 7 reti. Si è confermato un giocatore fondamentale per Dejan Stankovic, provando in tutti i modi a tenere in piedi la squadra. Il compito è stato però troppo arduo. Nonostante una rosa di qualità, il rendimento è stato ampiamente al di sotto delle aspettative. L’instabilità societaria ha inoltre aggravato la situazione. Il Paok Salonicco è deciso e vuole Manolo Gabbiadini per la prossima stagione. La squadra greca è qualificata al primo turno preliminare di Conference League.