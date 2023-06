Islanda-Portogallo, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio “Laugardalsvöllur” di Reykjavik, si disputerà il match Islanda-Portogallo, valevole per la quarta giornata (gruppo J) delle Qualificazioni ad Euro 2024 che in classifica vede i padroni di casa con tre punti, mentre gli ospiti con nove punti.

Sono tre i precedenti tra le due Nazionali con i lusitani avanti per 2-0 e un pareggio; l’arbitro della sfida sarà il tedesco Daniel Siebert.

Islanda-Portogallo, probabili formazioni

ISLANDA (4-3-3): Runarsson; Sampsted, Ingason, Palsson, Magnusson; Willumsson, Fridriksson, J. Gudmundsson; A. Gudmundsson, Finnbogason, Thorsteinsson.

PORTOGALLO (3-4-3): Diogo Costa; Silva, Dias, Danilo Pereira; Cancelo, Palhinha, Bruno Fernandes, Guerreiro; Leao, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

Dove vedere Islanda-Portogallo in tv e streaming

Il match Islanda-Portogallo sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre); per gli abbonati di Sky possibilità di seguire i match, anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Possibilità di visione anche in chiaro e più precisamente sul canale Cielo (numero 26 del digitale e 156 del decoder Sky).