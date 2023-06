Lecce-Fiorentina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale playoff Primavera 1

Questa sera alle ore 20.30 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia si disputerà il match Lecce-Fiorentina, valevole per la finale dei playoff del campionato Primavera 1; le due squadre hanno terminato la stagione regolare rispettivamente al primo e terzo posto con 65 e 63 punti.

La squadra salentina ha cominciato il percorso direttamente dalla semifinale dove ha sconfitto il Sassuolo per 2-1, mentre quella toscana prima ha pareggiato 3-3 contro la Roma avendo la meglio grazie al miglior piazzamento durante la stagione regolare e poi ha vinto contro il Torino per 1-0.

In campionato c’è stato un successo casalingo per parte: il 14 gennaio ha vinto il Lecce per 1-0, il 13 maggio successo gigliato per 2-1: l’arbitro della sfida sarà Mario Saia di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Federico Pragliola di Terni e Francesco Valente di Roma, Quarto Ufficiale Michele Delrio di Reggio Emilia.

Lecce-Fiorentina, probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgiu; Samek, Vulturar, Berisha; Corfitzen, Burnete, Salomaa. All.: Coppitelli

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder; Capasso, Di Stefano; Sene. All.: Aquilani.

Dove vedere Lecce-Fiorentina in tv e streaming

La finale playoff del campionato Primavera 1 tra Lecce-Fiorentina sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso l’App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).