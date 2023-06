Moldavia-Polonia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Questa sera alle ore 20.45 allo “Stadionul Zimbru” di Chisinau si disputerà il match Moldavia-Polonia, valevole per la quarta giornata (gruppo E) delle Qualificazioni ad Euro 2024 che in classifica vede i padroni di casa con due punti, mentre gli ospiti con tre punti (una gara in meno).

Sono sei i precedenti con i polacchi avanti per 5-0 e un pareggio; l’arbitro della sfida sarà lo slovacco Filip Glova.

Moldavia-Polonia, probabili formazioni

MOLDAVIA (4-2-3-1): Railean; Revenco, Craciun, Mudrac, Posmac; Platica, Rata; Caimacov, Postolachi, Nicolaescu; Damascan.

POLONIA (4-4-1-1): Szczesny; Bereszynski, Kiwior, Bednarek, Kedziora; Blaszczykowski, Kaminski, Zielinski, D. Szymanski; S. Szymanski; Lewandowski.

Dove vedere Moldavia-Polonia in tv e streaming

Il match Moldavia-Polonia sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del decoder) tramite “Diretta Gol” in contemporanea con le altre partite che si disputeranno in contemporanea; per gli abbonati di Sky possibilità di seguire i match, anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.