Napoli Futsal: l’allenatore lascia la squadra prima della semifinale

Incredibile quanto accaduto alla Napoli Futsal, squadra che milita nel massimo campionato italiano di calcio a 5. La squadra partenopea che stasera scenderà in campo per l’atto conclusivo delle semifinali Scudetto, da ieri è improvvisamente senza allenatore. Ricardo Camara Sobral, oramai ex tecnico degli azzurri dell’indoor, è irreperibile da giorni e oggi si è scoperto che ha firmato un contratto con la nazionale irachena senza preoccuparsi di avvisare la dirigenza campana.

Ricardo Camara Sobral lascia il Napoli Futsal

La notizia ha davvero dell’assurdo considerando il livello della squadra. Inoltre il danno fatto dall’allenatore sudamericano è davvero enorme, infatti i campani stasera sono impegnati nello spareggio contro la Feldi Eboli per accedere alla finale Scudetto del campionato italiano di Calcio a 5. Il comportamento del tecnico brasiliano potrebbe compromettere l’ottima stagione fin qui disputata dal Napoli Futsal che ha chiuso la regular season al primo posto. Un fulmine a ciel sereno che scuote e non poco, lo spogliatoio e l’intero ambiente. Contro l’Eboli in panchina a dirigere la squadra andranno Nicola Ferri e Francesco Gargiulo ma le premesse non sono delle migliori.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Napoli Futsal sulla pagina Facebook della società:

“La società Napoli Futsal apprende con incredulità da fonti ufficiali che Ricardo Camara Sobral ha firmato in data odierna come nuovo commissario tecnico della nazionale irachena. Lo stesso si era manifestato irreperibile dalla giornata di ieri, un atteggiamento inqualificabile che dà ancor più forza al gruppo, affidato a Nicola Ferri e Francesco Gargiulo, tutto unito stasera per dare il massimo nella terza gara di semifinale scudetto con la Feldi Eboli”.