Nations League, dove vedere Spagna-Italia streaming gratis e diretta TV: Rai, Sky o DAZN?

Giovedì 15 giugno, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per le semifinali di Nations League tra Spagna-Italia. Le due compagini, guidate da Luis de la Fuente e Roberto Mancini, si sfideranno al “De Grolsch Veste”, lo stadio di casa del Twente, situato a Enschede.

Nations League, Spagna-Italia: come arrivano le due squadre

La Spagna si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. Le Furie rosse, infatti, hanno vinto per 3-0 in casa contro la Norvegia ed hanno perso per 2-0 in trasferta contro la Scozia in occasione delle qualificazioni ai prossimi campionati europei. L’Italia, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due partite disputate, valide per le qualificazioni ad Euro 2024. Gli azzurri, infatti, hanno perso in casa per 1-2 contro l’Inghilterra ed hanno vinto in trasferta per 0-2 contro Malta.

Nations League, Spagna-Italia streaming live e diretta TV

La partita Spagna-Italia, in programma giovedì 15 giugno alle ore 20:45, match valido per le semifinali di Nations League, sarà visibile in chiaro e in diretta TV su RAI 1. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app.