Olanda-Croazia, streaming gratis e diretta tv Mediaset, Sky o TV8? Dove vedere semifinale Nations League

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio “Feijenoord De Kuip” di Rotterdam si disputerà il match Olanda-Croazia, valevole per la semifinale di Nations League; nella fase a gironi gli “Orange” hanno vinto il gruppo 4 con 16 punti davanti al Belgio (10 punti), mentre i croati hanno prevalso nel gruppo 1 con 13 punti davanti alla Danimarca con 12.

Sono solo due i precedenti tra le due Nazionali con il bilancio in parità: un successo ciascuno e di conseguenza nessun pareggio; l’arbitro della sfida sarà il rumeno Istvan Kovacs, coadiuvato dagli assistenti connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, Quarto Ufficiale il turco Halil Umut Meler, al VAR i tedeschi Bastian Dankert e Soren Storks.

Olanda-Croazia, probabili formazioni

OLANDA (4-3-3): Noppert; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; F. De Jong, De Roon, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Xavi Simons.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.

Dove vedere Olanda-Croazia in tv e streaming

La semifinale di Nations League tra Olanda-Croazia, sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (ch. 203), con diretta a partire dalle ore 20.40. Telecronaca a cura di Maurizio Compagnoni con il commento tecnico dell’ex calciatore Luca Marchegiani.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

La sfida di Rotterdam si potrà seguire anche in chiaro sul canale TV8 (ch. 8 del digitale terrestre e ch. 125 del decoder Sky) e in streaming gratuito sul sito tv8.it.