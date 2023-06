Playoff Primavera, dove vedere Sassuolo-Juventus streaming gratis e diretta TV: Sky, DAZN o Sportitalia?

Venerdì 2 giugno, alle ore 16:00, andrà di scena il match valido per i playoff scudetto del campionato Primavera tra Sassuolo-Juventus. Le due compagini, guidate da Emiliano Bigica e Paolo Montero, si sfideranno allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Gara secca che si deciderà nei 90 minuti o al massimo ai supplementari visto che non sono previsti i calci di rigore e in caso di parità passerà il Sassuolo per la miglior classifica in campionato.

Campionato Primavera, Sassuolo-Juventus: come arrivano le due squadre

Il Sassuolo Primavera si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. I neroverdi, infatti, hanno vinto in casa per 1-0 contro il Frosinone ed hanno pareggiato in trasferta per 0-0 contro il Milan. La Juventus Primavera, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I bianconeri, infatti, hanno vinto in casa per 4-0 contro il Milan ed hanno perso in trasferta per 2-1 contro la Fiorentina.

Campionato Primavera, dove vedere playoff Sassuolo-Juventus

La partita del campionato Primavera Sassuolo-Juventus, in programma venerdì 2 giugno alle ore 16:00, gara valida per i playoff scudetto di categoria, sarà visibile gratis e in chiaro su SPORTITALIA. I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito sul sito Internet Sportitalia.com. La partita, quindi, non sarà visibile su DAZN, Sky o sui canali RAI.