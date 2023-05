Quella contro il Milan è la decima sconfitta stagionale per la Juventus di Allegri. I bianconeri non sono riusciti a rimontare al gol di Giroud subito nel primo tempo e la mancata reazione nella seconda parte della partita ha sottolineato la fragilità della compagine bianconera. La batosta del -10 sembra aver dato il colpo di grazia al già precario equilibrio che si viveva in casa Juve che, dopo la sentenza, ha incassato un 4-1 contro l’Empoli e ora una sconfitta interna contro il Milan. I bianconeri sono attualmente settimi a 59 punti e, a oggi, sarebbero qualificati alla Conference League per l’anno prossimo.

Juve-Milan: bianconeri troppo brutti per essere veri

Nemmeno la sconfitta rocambolesca della Roma è riuscita a dare alla Juve gli stimoli per affrontare il match contro il Milan. In caso di vittoria, la squadra di Allegri avrebbe superato la Roma di Mourinho, garantendosi un vantaggio di 2 punti e la qualificazione alla prossima Europa League.. Ma le cose sono andate diversamente. Dopo un primo tempo in cui i bianconeri ci hanno provato, il gol di Giroud ha tagliato le gambe agli uomini di Allegri, incapaci di reagire e nel secondo tempo c’è stato davvero poco da parte degli uomini in maglia bianconera, usciti fra i fischi dallo stadio.