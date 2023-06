Torino-Fiorentina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playoff Primavera 1

Questa sera alle ore 20 allo stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo (Modena) si disputerà il match Torino-Fiorentina valevole per la semifinale (gara unica) del campionato Primavera 1, con la vincente di oggi che andrà a sfidare in finale il Lecce (venerdì 9, ore 20.30), che ieri sera ha sconfitto il Sassuolo per 2-1.

Nella stagione regolare granata e viola hanno conquistato entrambe 63 punti, ma con i granata arrivati secondi grazie agli scontri diretti vinti per 2-1 in casa e 3-2 in trasferta. L’arbitro della sfida sarà Andrea Calzavara di Varese, coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Giorgi di Legnano (Milano) e Davide Conti di Seregno (Monza e Brianza), Quarto Ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido (Roma).

Torino-Fiorentina, probabili formazioni

TORINO (4-2-3-1): Passador; Dembele, Dellavalle, Anton, Antolini; Ruiz, Ruszel; Njie, Silva, Weidmann; Caccavo. All. Scurto.

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder; Capasso, Di Stefano; Sene. All.: Aquilani.

Dove vedere Torino-Fiorentina Primavera 1 in tv e streaming

Il match di semifinale playoff del campionato Primavera 1 tra Torino-Fiorentina sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso l’App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).