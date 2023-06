Ucraina-Malta, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Oggi pomeriggio alle ore 18 “Stadion Antona Malatinskeho” di Trnava (Slovacchia, campo neutro), si disputerà il match Ucraina-Malta, valevole per la quarta giornata (gruppo C) delle Qualificazioni ad Euro 2024 che in classifica vede i padroni di casa con tre punti (una gara in meno), mentre gli ospiti ancora a zero.

Un solo precedente tra le due Nazionali, vinto dai maltesi per 1-0 (amichevole 6 giugno 2017); l’arbitro della sfida sarà il francese Ruddy Buquet.

Ucraina-Malta, probabili formazioni

UCRAINA (4-4-2): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Stepanenko, Mudryk; Yarmolenko, Dovbyk.

MALTA (3-5-2): Bonello; Z. Muscat, Apap, S. Borg; Mbong, Grech, Guillaumier, Yankam, Camenzuli; Satariano, Nwoko.

Dove vedere Ucraina-Malta in tv e streaming

Il match Ucraina-Malta sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del decoder) tramite “Diretta Gol” in contemporanea con le altre partite che si disputeranno in contemporanea; per gli abbonati di Sky possibilità di seguire i match, anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.