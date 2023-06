Zielinski piace al Manchester United. E’ pronta l’offerta

Piotr Zielinski, fresco vincitore dello scudetto, piace al Manchester United. E’ pronta l’offerta per De Laurentiis. Zielinski ha il contratto in scadenza nel 2024 ma non ha ancora rinnovato. La volontà è quella di rimanere a Napoli ma Aurelio De Laurentiis non è intenzionato a rinnovargli il contratto aumentando il suo stipendio. Il Manchester United vuole rafforzare la rosa per competere ad alti livelli. Mason Mount è il grande obiettivo, ma il Chelsea chiede 80 milioni. Il Manchester ha ipotizzato un budget di 100 milioni per l’attacco e per il centrocampo è al vaglio di soluzioni più economiche. Per Zielinski il Napoli chiede una cifra intorno ai 20 milioni. E’ un centrocampista dinamico e forte tecnicamente. Ha inoltre già giocato con Bruno Fernandes ai tempi dell’Udinese.

Zielinski piace al Manchester United. La Premier piomba sui giocatori del Napoli

Zielinski piace al Manchester United. La squadra di Ten Haag ha giocatori di grande talento come Garnacho e Sancho, ma vuole migliorare in alcuni punti. Ten Haag vuole colmare il gap di alcuni reparti con dei giocatori validi. La priorità è il centrocampo ma Mason Mount viene reputato troppo costoso. Zielinski è decisamente più alla portata. In questa stagione il centrocampista polacco ha segnato 7 gol e fornito 10 assist. De Laurentiis ha difficoltà a trattenere i propri gioielli. La Premier piomba sui giocatori del Napoli: Osihmem, Kim e Kvaratskhelia hanno parecchi estimatori. Preoccupa in particolare la situazione di Kim, con la clausola da 60 milioni esercitabile entro luglio. La società deve gestire i tanti estimatori e nel frattempo è ancora alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione.