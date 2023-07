Amichevoli Salernitana estate 2023: calendario, date e orari delle partite in programma

Dopo la salvezza conquistata nella passata stagione, la squadra di Paulo Sousa si prepara in vista del prossimo campionato di Serie A. Ecco il programma completo delle amichevoli del club campano.

A partire da luglio, per tutte le squadre della Serie A, si avvia la tanto attesa stagione 2023-2024, accompagnata dai tradizionali ritiri pre-campionato. Dopo una lunga stagione contraddistinta da più alti che bassi, la Salernitana aspira a ripartire con slancio e determinazione per affrontare al meglio l'anno 2024. L'avvio ufficiale è previsto nel weekend compreso tra il 18 e il 20 agosto.

Ritiro Salernitana 2023/2024, ecco quando comincia

Prenderà ufficialmente il via il prossimo 10 luglio la stagione 2023/2024 della Salernitana. A partire dal 10 luglio i granata lavoreranno in ritiro a Rivisondoli dove resteranno fino al 27 luglio. La squadra svolgerà l’ultima fase di preparazione a Fiuggi dal 28 luglio fino al 6 agosto per poi fare ritorno in città. Nell’arco di queste settimane sono previsti anche diversi test per la formazione campana. Di seguito la programmazione delle amichevoli della Salernitana.

Amichevoli Salernitana estate 2023: data e luogo delle partite (in aggiornamento)

Oltre agli allenamenti, una parte fondamentale del ritiro sono le amichevoli, che offrono l’opportunità di testare la squadra in situazioni reali e migliorare la coesione di gruppo. Vediamo quindi quali sono le partite in programma durante il ritiro di Rivisondoli e quello di Fiuggi.

MERCOLEDI’ 19 LUGLIO: Salernitana – Delfino Curi Pescara

LUNEDI’ 24 LUGLIO: Salernitana – Picerno