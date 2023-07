Calciomercato Juventus Pogba: offerta dall'Arabia Saudita

Arriverà un sì da parte del centrocampista juventino per la squadra saudita Al-Ittihad? Il calciatore è tornato stamattina a Torino dopo una visita a Jeddah. Paul Pogba potrebbe lasciare il club bianconero dopo solo un anno dal suo rientro. Il calciatore sta ancora valutando ma si tratta di una super offerta.

Calciomercato Juventus: Pogba lascerà la squadra?

Paul Pogba potrebbe dire addio alla Juventus, dopo solo un anno dal rientro in squadra. Il centrocampista ha ricevuto una super offerta dall'Al-Ittihad. Si tratterebbe di un contratto da 100 milioni in tre anni. La squadra saudita, inoltre, ha acquistato di recente nomi importantissimi dello scenario calcistico europeo, quali Karim Benzema e N'Golo Kanté. Entrambi i giocatori, sono stati compagni di nazionale di Paul, con i quali avrebbe l'opportunità di rigiocare in quest'esperienza.

Pogba, parole incerte sul suo futuro con Allegri

Nonostante come dichiarato da fonti francesi Paul abbia viaggiato in Arabia Saudita solo per motivi personali, altri fattori lasciano pensare a ben altro. Nelle ultime settimane, infatti, un intermediario ha incontrato nelle veci di Rafaela Pimenta, sua manager, un emissario saudita, addetto a valutare le intenzioni e le condizioni fisiche del centrocampista.

Pogba è rientrato stamattina a Torino da Jeddah e deve affrontare un periodo di allenamento individuale fino alla partenza con la Juventus per la tournée negli Stati Uniti. Come espresso da Pogba stesso, in un video pubblicato sui social, la sua permanenza con la squadra bianconera appare sempre più incerta. "Oggi no, domani chissà", queste le parole del calciatore francese, che lasciano molti dubbi sulla continuazione del suo percorso con Max Allegri. Sarebbe un duro colpo per il calciomercato juventino e una grande acquisizione per quello saudita, che mira sempre più a rendere la Saudi League uno dei campionati più forti al mondo.