Calciomercato Lazio, Pedro: ufficiale il rinnovo

È ufficiale: l'attaccante spagnolo Pedro ha rinnovato con la squadra biancoceleste. L'annuncio è stato pubblicato sui social della Lazio, poco dopo è arrivata la conferma del calciatore in conferenza stampa. L'ex giocatore blaugrana e della Roma si dichiara grato ed entusiasta di questo prolungamento.

È ufficiale: Pedro rimarrà con la Lazio per un altro anno. Con il contratto in scadenza nel 2024, la dirigenza biancoceleste decide per il prolungamento. Ad annunciare la notizia, un post pubblicato sui social della Lazio, in seguito confermata dal giocatore durante la conferenza stampa. Pedro continuerà ad avere un ruolo da protagonista sia nella tattica sia nello spogliatoio. Dato il suo forte temperamento, il calciatore spagnolo non solo riesce a distinguersi in campo, ma trascina anche la sua squadra, spronandola fino alla fine, e dandole la motivazione nel momento del bisogno. Anche in campo europeo, Pedro si rivelerà fondamentale per i compagni e per Mister Sarri, data la sua vasta esperienza nella Champions League. Non a caso, l'attaccante spagnolo, è uomo di fiducia di Sarri, avendolo già allenato ai Blues. Adesso, al tecnico biancoceleste non resta che attendere altri rinforzi in vista delle prossime tre competizioni che dovrà affrontare. Con il rinnovo di Pedro si producono ulteriori sviluppi per la situazione del calciomercato della Seria A.

Il sogno di Pedro? Chiudere la sua carriera con la Lazio

Il calciatore si dichiara estremamente grato alla squadra ed entusiasta di continuare a giocare con i biancocelesti. Il suo obiettivo, come dichiarato in conferenza stampa, è quello di chiudere in bellezza a fianco di Mister Sarri:

Mi piacerebbe chiudere la carriera alla Lazio, ha dei valori che mi piacciono: valori che hanno contraddistinto la mia carriera. Ringrazio il presidente Lotito e Mister Sarri per la fiducia. Questo gruppo è come una famiglia, anche i tifosi sono stati decisivi per il mio rinnovo.

Con Pedro in squadra, il calciomercato della Lazio si apre a nuove possibilità. Il Mister e i tifosi adesso attendono l'erede di Milinkovic Savic.