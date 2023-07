Europei Under 19, dove vedere Italia-Polonia streaming live e diretta TV: Rai, Sky o DAZN?

Europeo Under 19, dove vedere in streaming e in TV Italia-Polonia, match decisivo per la qualificazione degli azzurrini al prossimo turno.

Sabato 8 luglio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la terza ed ultima partita della fase a gironi dell'Europeo Under 19 tra Italia-Polonia, partita decisiva per la qualificazione degli azzurrini al prossimo turno. Le due compagini si sfideranno al Ta' Qali Stadium, lo stadio nazionale di Malta. Sorge sull'altopiano Ta' Qali, presso Attard a 8 km da La Valletta ed è il più grande stadio del Paese.

Europeo Under 19, Italia-Polonia: come arrivano le due squadre

L'Italia Under 19 si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite della fase a gironi dell'Europeo Under 19. Gli azzurrini, infatti, hanno vinto per 0-4 contro i padroni di casa di Malta ed hanno subito una pesante sconfitta per 5-1 contro i pari età del Portogallo. La Polonia Under 19, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle prime due partite del Gruppo A. I polacchi, infatti, hanno perso per 0-2 contro il Portogallo ed hanno vinto contro Malta per 0-2.

Europeo Under 19, Italia-Polonia streaming live e diretta TV

La partita dell'Europeo Under 19 tra Italia-Polonia, in programma sabato 8 luglio alle ore 18:00, gara valida per la terza ed ultima giornata della fase a gironi, sarà visibile su RAI SPORT. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all'interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app. La partita non sarà visibile, invece, sulle piattaforme Sky e DAZN.