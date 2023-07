Frosinone-Salernitana, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere amichevole

Antipasto di Serie A di scena allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone tra i padroni di casa guidati da Eusebio Di Francesco e la Salernitana di Paulo Sousa. Per i ciociari si tratta della quarta amichevole precampionato, mentre per i campani è la terza

Sabato 29 luglio, alle ore 18, allo stadio "Benito Stirpe", si disputerà il match amichevole Frosinone-Salernitana. Prima di scoprire dove vedere Frosinone-Salernitana in diretta tv e streaming, ecco una presentazione del match.

I padroni di casa del neo tecnico Eusebio Di Francesco sono al primo vero test amichevole dopo le vittorie larghe contro la Rappresentativa Città di Mondragone (7-0), Ferentino (10-0) e Equipe Lazio (10-0). La Salernitana, invece, prima di questo match dal sapore di Serie A ha battuto Delfino Curi Pescara (3-0) e Picerno (1-0).

Dove vedere Frosinone-Salernitana, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match amichevole Frosinone-Salernitana al momento non sarà trasmesso in chiaro su nessuna emittente italiana e non sarà visibile tantomeno su SKY o DAZN. Infatti nessuna emittente ha acquisito i diritti televisivi del match, pertanto potrete seguire gli aggiornamenti LIVE sulle pagine social di entrambe le società.