Inter, Lautaro Martinez nuovo capitano

È ufficiale: la fascia del capitano dell'Inter passa a Lautaro Martinez. A seguito dell'addio di Handanovic, sarà lui a ricoprire il ruolo. Dopo sei stagioni trascorse con la squadra neroazzurra, finalmente il Toro ha raggiunto il tanto atteso traguardo.

Dopo sei stagioni trascorse all'Inter, 238 presenze e 102 reti, finalmente Lautaro Martinez è pronto per essere il nuovo capitano della squadra. Dopo l'addio di Handanovic, il candidato ideale per ricoprire tale ruolo è proprio lui. Oltre ad essere una grande soddisfazione, la fascia del capitano comporta anche una grossa responsabilità. Appartenuta in passato a grandi nomi del calcio interista, quali Meazza, Mazzola, Zanetti e Bergomi, rappresenta un'arma a doppio taglio per il calciatore argentino.

Lautaro, tuttavia, ha dimostrato di essere un importante punto di riferimento per il club, non solo da un punto di vista tecnico, bensì anche caratteriale. Nella stagione passata, ad esempio, quando l'Inter ha riscontrato diverse difficoltà, è riuscito a farsi rispettare e a richiamare i suoi compagni alle proprie responsabilità. Dato il suo temperamento ed i risultati estremamente positivi conseguiti nella squadra neroazzura, la dirigenza ha approvato la sua nomina a capitano.

Inter, Lautaro: riuscirà a spingere per Romelu?

La trattativa per Lukaku con il Chelsea non è ancora chiusa. Si spera di concretizzarla entro lunedì, data in cui i Blues partiranno per gli Stati Uniti, fatto sta che l'Inter si sta mettendo in moto per l'attaccante del Chelsea. Sia il Toro che la dirigenza interista stanno spingendo per l'acquisto di Romelu. L'Inter è pronto a far entrare nelle casse del Chelsea 30 milioni di euro più bonus, arrivando così ai 40 milioni richiesti dalla squadra inglese. Chiaramente, sarebbe molto vantaggioso per Lautaro condividere questa sua nuova esperienza con Lukaku, motivo per cui anche il calciatore argentino sta facendo pressioni per averlo in squadra.