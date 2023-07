La Serie B si compatta: no al cambio di format e allo slittamento. Tutte le date chiave

Durante l'Assemblea del 31 luglio i 18 club iscritti chiederanno di far partire il campionato regolarmente il 18 agosto, con rinvio solo delle partite delle squadre coinvolte nei ricorsi. Si va verso l'anticipo del Consiglio di Stato e l'inserimento di una Y nel calendario

Giuseppe Tomasi di Lampedusa “sbarca” sulla Serie B. La frase simbolo del Gattopardo, infatti, potrebbe diventare quella ideale per spiegare l’estate di caos che sta agitando il campionato cadetto, tra iscrizioni negate e ricorsi già depositati. “È necessario che tutto cambi affinché nulla cambi” diceva Tancredi Falconeri nel romanzo simbolo dei cambiamenti dell’Italia risorgimentale.

La B dice no al rinvio: si partirà il 17 agosto

Un mantra che sta per essere fatto proprio anche dal presidente della Lega B Mauro Balata e dal presidente della Figc Gabriele Gravina, decisi a rispettare il volere della maggioranza dei club attualmente iscritti al campionato. Anzi, più che la maggioranza, la totalità. Allora a proposito di citazioni, si può passare al cinema per sostenere come il caos della Serie B 2023-’24 non sarà stato “calmo”, come diceva Nanni Moretti, ma di sicuro sarebbe potuto essere ben più agitato. La quasi certezza, ormai, è infatti che il format del campionato non verrà toccato. A 20 si è e a 20 si resterà, con buona pace delle società che vedranno respinti i propri ricorsi. Che si tratti di chi la B sul campo l’ha meritata, Lecco e Reggina, o di chi cerca di riconquistarla a tavolino per disgrazie altrui, ovvero Brescia e Perugia.

Serie B, i perché del mancato rinvio a settembre del via del campionato

Questo, secondo quanto scrive Tuttosport, è quanto i club esporranno compatti lunedì 31 luglio durante l’Assemblea di Lega che si svolgerà nella prima data chiave del mese di fuoco che attende la Serie B. Un via ritardato a inizio settembre, se non a metà mese, comporterebbe solo aspetti negativi. A partire dalla necessità di ritarare la preparazione, poco gradita ad allenatori e rispettivi staff che hanno tarato tutto sul via a metà agosto. Fino a quella di infarcire il calendario di infrasettimanali, mai amati a queste latitudini (quelli attualmente fissati sono già quattro più il Boxing Day di Santo Stefano). Vada quindi per il male minore, o meglio maggiore sul piano dell’immagine, ma senza danni su quello della sostanza. Ovvero, l’inserimento di una Y al posto di Lecco o Perugia che si unirà alla X che sta per Brescia o Reggina.

Caos B: le date chiave dell'estate calda

Il 18 agosto, quindi, anzi il 17 con l’Opening Day, si partirà con otto partite e con Modena e Pisa, avversarie di X e Y, ferme in attesa di novità. Il 2 agosto dovrebbe invece essere la data dell’udienza presso il Tar del Lazio per discutere i ricorsi delle società coinvolte. O meglio l’udienza della Reggina è già stata fissata per l’11, ma, come si legge su La Gazzetta dello Sport, tutto fa pensare ad un anticipo in vista del Consiglio Federale del 4. In questa data verrà ufficializzata la volontà delle 18 società ora iscritte alla B di partire come da calendario, ma l’altra novità sostanziale e sostanziosa è quella che dovrebbe portare all’anticipo anche della sentenza del Consiglio di Stato, ultima tappa di quest’agonia politico-sportiva.

Serie B, il campionato di X e Y può iniziare il 29 agosto

La richiesta d’anticipo per questioni di urgenza è già partita. Di quanti giorni non è dato saperlo, ma a ruota verrà anticipato anche il Consiglio Federale ora in programma per il 30 agosto. In quella, fatidica occasione le X e le Y svaniranno a favore delle società uscite vittoriose dai ricorsi. Quindi, una tra Brescia e Reggina e una tra Perugia e Lecco. A quel punto resterebbero solo da calendarizzare i recuperi delle partite delle prime due giornate delle squadre di cui sopra, il cui campionato potrebbe iniziare con l’infrasettimanale del 29 agosto. Forse non è solo un sogno, la presunta estate infinita della B sembra scongiurata. In attesa delle agognate riforme dei campionati e delle Noif, volte a cancellare per sempre le incognite dai calendari e a ridare certezza ai valori espressi dal campo.