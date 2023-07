Lazio-Triestina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Presentazione e come seguire in tv e streaming l'amichevole tra biancocelesti ed alabardati, in programma domenica 23 luglio alle ore 17 allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore, dove gli uomini di mister Maurizio Sarri, stanno svolgendo la preparazione estiva.

Oggi pomeriggio alle ore 17 allo stadio "Rodolfo Zandegiacomo" di Auronzo di Cadore, si disputerà l'amichevole Lazio-Triestina, con le due squadre che stanno svolgendo la preparazione estiva in vista dell'inizio della nuova stagione.

I biancocelesti forti del secondo posto della scorsa stagione, quest'anno giocheranno la Champions League, mentre gli alabardati lo scorso maggio hanno evitato la retrocessione in Serie D grazie ai playout, vinto contro i milanesi del Sangiuliano City. Nella scorsa estate Lazio-Triestina si disputò il 17 luglio con successo dei romani per 3-1, mentre sono 52 i precedenti complessivi con i biancocelesti avanti per 24-13 e 15 pareggi. Dopo questo test, Immobile e compagni saranno impegnati in altre quattro amichevoli, prima dell'esordio stagionale a Lecce, contro i salentini.

Lazio-Triestina, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Bertini, Vecino, Cataldi; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri

TRIESTINA (4-2-3-1): Matosevi; Germano, Masi, Piacentini, Ciofani; Crimi, Celeghin; Tessiore, Pezzella, Paganin; Mbakogu. Allenatore: Gentilini.

Dove vedere Lazio-Triestina in tv e streaming

Il match amichevole Lazio-Triestina sarà visibile sul canale tematico biancoceleste, ovvero Lazio Style Channel, che si può vedere (a pagamento) sul canale 233 della piattaforma satellitare Sky, con la telecronaca di Luigi Sinibaldi.

Per chi non potrà sintonizzarsi sulla tv, un altro modo di per seguire il match, è il canale radiofonico della società capitolina, Lazio Style Radio (FM 89,3 nel Lazio e in Sardegna), che ovviamente si può ascoltare anche in streaming in tutto il mondo.

L’amichevole sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

17 luglio 2022, Lazio-Triestina 3-1: gli highlights