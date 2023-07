Amichevoli Lazio estate 2023: calendario, date e orari dei match in programma

Per la Lazio di mister Maurizio Sarri questa dovrà essere la stagione della conferma dopo il brillante secondo posto dello scorso campionato: ecco il calendario degli appuntamenti estivi di Immobile e compagni che dall'11 al 28 luglio svolgeranno il ritiro estivo ad Auronzo di Cadore.

Per ora sono sei le amichevoli in programma: quattro nel mese di luglio nel ritiro di Auronzo e due nel mese d'agosto contro Aston Villa (a Birmingham) e Barcellona (trofeo Gamper, sede da definire); annullato invece il test del 13 agosto con la Juventus (possibile un altro avversario). Ricordiamo che Immobile e compagni cominceranno la stagione in trasferta sul campo del Lecce (domenica 20 agosto, ore 20.45).

Amichevoli Lazio estate 2023: i match in programma

Domenica 16 luglio

Lazio-Auronzo o selezione locale

Giovedì 20 luglio

Lazio-Primorje

Domenica 23 luglio

Lazio-Triestina

Giovedì 27 luglio

Lazio-Nogometni Klub Bravo

Giovedì 3 agosto

Lazio-Aston Villa

Martedì 8 agosto

Lazio-Barcellona – Trofeo Gamper