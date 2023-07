Milan, ore calde per Pulisic: l'affare si può chiudere nel weekend

Il Milan torna a fare sul serio per Christian Pulisic. L'attaccante americano che sembrava essere molto vicino al Lione, ora torna nel mirino dei rossoneri, che sembrano intenzionati a portarlo a Milano già nel fine settimana.

La giornata di oggi può essere molto importante per il mercato del Milan; infatti i rossoneri sono pronti a concludere il terzo colpo in entrata della loro estate, dopo l'ingaggio di Marco Sportiello e l'acquisto dal Chelsea di Ruben Loftus-Cheek.

Sono ore caldissime per chiudere in maniera positiva la trattativa sempre con il club londinese per portare a Milano Christian Pulisic. L'esterno americano sembra essere il nome ideale per lo scacchiere di Stefano Pioli, che vorrebbe averlo a disposizione già per il 10 luglio, data di inizio della preparazione estiva per la stagione 2023/2024.

Pulisic-Milan: i dettagli della trattativa

Negli ultimi giorni l'attaccante del Chelsea sembrava essere molto vicino al Lione, che aveva presentato un'offerta migliore rispetto a quella dei rossoneri, che si aggirava intorno ai 25 milioni di euro.

Nella giornata di ieri il Milan è tornato a farsi sotto ed ha cercato di colmare la distanza con il club Blues. La società milanese si è avvicinata alla richiesta del Chelsea, offrendo 20 milioni di euro. Il classe '98 aveva già scelto il Milan lo scorso marzo e anche nelle ultime ore ha ribadito la sua volontà, e per questo sta spingendo per far trovare un accordo alle società.

Il nazionale americano ha già da tempo un accordo con il Milan per il suo contratto: ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione fino al 2027.

La trattativa sembra essere quasi chiusa e tra poche ore il Milan potrebbe aver trovato un ottimo innesto per la sua rosa.