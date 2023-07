Olbia-Cagliari streaming gratis live e diretta TV, dove vedere amichevole Serie A

L'Olbia e il Cagliari si sfideranno in un'amichevole che segna l'inizio del precampionato per la squadra neopromossa in Serie A e che assegnerà il Trofeo Sardegna. La partita avrà luogo presso lo stadio Nespoli di Olbia, con calcio d'inizio previsto per le ore 21:00.

Venerdì 21 luglio, alle ore 20:00, andrà di scena la partita amichevole, valida per assegnare il Trofeo Sardegna, tra Olbia-Cagliari, con la squadra di Claudio Ranieri che punta a mettere minuti nelle gambe in vista della prossima stagione di Serie A. Il match si terrà allo stadio Bruno Nespoli di Olbia, che ospita le sfide interne del club militante in Serie C.

Amichevole Olbia-Cagliari: le informazioni

Si apre il sipario sul precampionato del Cagliari, una squadra che ha fatto parlare di sé per la spettacolare promozione in Serie A all'ultimo minuto dei playoff. Ora, guidati da Ranieri, i rossoblù si preparano per la stagione 2023/2024 con l'obiettivo di confermarsi nella massima serie. Il loro primo avversario in un'amichevole sarà l'Olbia.

Si tratta di un derby regionale che assegna il Trofeo Sardegna e vedrà il Cagliari, fresco di promozione, sfidare l'Olbia, l'unica altra squadra sarda tra i professionisti insieme alla Torres. Questo incontro segna l'inizio del ciclo di amichevoli che precede il debutto di Lapadula e compagni a metà agosto in Serie A.

Per assistere alla partita tra Cagliari e Olbia presso lo stadio Nespoli di Olbia, i biglietti sono disponibili per l'acquisto tramite il circuito Ciaotickets. È possibile acquistarli sia online che presso i punti vendita autorizzati. I prezzi dei biglietti variano da 8 a 50 euro, offrendo diverse opzioni per i tifosi a seconda delle loro preferenze e budget.

Amichevole Olbia-Cagliari streaming gratis e diretta TV

La partita amichevole tra Olbia e Cagliari sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Teleregione Live. Purtroppo, al momento non è prevista una trasmissione televisiva in diretta su DAZN o Sky, ma sarà disponibile solo a livello regionale. L'amichevole tra Olbia e Cagliari sarà accessibile tramite Teleregione Live non solo attraverso la trasmissione televisiva, ma anche in streaming su dispositivi mobili come cellulari, tablet e computer. I tifosi, infatti, avranno la possibilità di seguire la diretta della gara in modo comodo e flessibile, utilizzando la piattaforma di streaming offerta da Teleregione Live.