Per che squadra tifa Diletta Leotta? Ecco la sua squadra del cuore!

Diletta Leotta è uno dei volti televisivi più noti in assoluto per quanto riguarda il calcio italiano. Presentatrice ed inviata per DAZN, dimostra sempre grande imparzialità durante le dirette: ma per che squadra tifa la Leotta?

Diletta Leotta è una delle giornaliste sportive più amate di sempre. Ora incinta del portiere ex Liverpool Loris Karius, la siciliana ha sempre dato prova di grande professionalità ed imparzialità durante le sue dirette tv per DAZN adesso e per Sky qualche anno fa. Ma in realtà, per che squadra tifa Diletta Leotta? Ecco la risposta al quesito.

La squadra del cuore di Diletta Leotta: Juventus, Milan, Napoli o...

Qualche mese fa, Diletta Leotta si è espressa così sulla propria fede calcistica: "Sono catanese e ovviamente simpatizzo per il mio Catania. Ma anche per il Napoli, amo la città che ahimè non conosco ancora benissimo. So che c’è una grande passione e un gran fermento culturale a Napoli. Inizialmente dovevo far l’Università sotto al Vesuvio. Poi la vita mi ha portato a Roma". Sorprendentemente, dunque, è il Napoli la squadra per cui tifa la Leotta oltre ovviamente al suo Catania.