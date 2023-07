Stella Rossa-Fiorentina, streaming gratis e diretta tv Sportitalia o DAZN? Dove vedere amichevole

Presentazione e come seguire in tv e streaming l'amichevole Stella Rossa-Fiorentina, che si disputerà mercoledì 26 luglio alle ore 20 allo stadio Maracanà di Belgrado. Per la squadra gigliata di mister Vincenzo Italiano sarà il quarto test dell'estate.

Domani sera alle ore 20 allo stadio Maracanà di Belgrado si disputerà l'amichevole Stella Rossa-Fiorentina; per i gigliati, che esordiranno in campionato al "Ferraris" contro il Genoa, sarà il quarto test estivo dopo i successi contro la Primavera e il Catanzaro e il pareggio contro il Parma.

Sono quattro i precedenti tra le due squadre con i Viola in vantaggio per 3-0 e un pareggio, mentre dopo la sfida di Belgrado, la squadra di mister Vincenzo Italiano ad agosto sarà impegnata in altri match pre-campionato. Ricordiamo che la Stella Rossa in questa stagione parteciperà alla Champions League, mentre la Fiorentina sta aspettando la sentenza dell'UEFA nei riguardi della Juventus, che se squalificata come probabile, la porterà a giocare la Conference League.

Fiorentina, probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-1-2): Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Amatucci, Duncan; Bonaventura; Cabral, Brekalo.

Dove vedere Stella Rossa-Fiorentina in tv e streaming

L'amichevole Stella Rossa-Fiorentina attualmente non ha copertura nè televisiva, nè in streaming: se ci dovessero essere aggiornamenti, vi informeremo. Eventualmente per seguire l'andamento della partita, ci si potrà collegare con gli account social ufficiali del club toscano.